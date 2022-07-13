Последнее обновление: 13.07.2022 21:08

В Турции завершилась встреча делегаций Украины, России, Турции и ООН по «зерновому» вопросу

Переговоры делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по вопросу вывоза украинского зерна из заблокированных портов завершились в Стамбуле.

«На встрече по "зерновому вопросу" достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле», - сообщает Минобороны Турции.

По информации Reuters, Россия согласилась на перемирие на время движения грузов, а Турция при поддержке ООН инспектировать корабли, чтобы рассеять опасения России по поводу контрабанды оружия.

Отмечается, что на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".

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