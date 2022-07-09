СМИ уточнили потери белорусских добровольцев в Украине

Полк имени Кастуся Калиновского, сформированный за счет воюющих за Украину белорусских добровольцев, сообщил о вероятной гибели двух своих бойцов, связь с которыми была потеряна после боя под Лисичанском.

Как сообщает "Европейская правда", ранее полк сообщал об исчезновении без вести шести своих бойцов, но после анализа фото и видео в российских Telegram-каналамам, в полку допустили гибель добровольцев Василия Парфенова ("Сябро") и Вадима Шатрова ("Папик").

Ранее, полк сообщил, что 26 июня входящий в него батальон "Волат" принимал участие в сдерживании танкового прорыва в районе Лисичанска. Сначала бойцы смогли отбросить россиян, но за второй волной наступления начали отступать, и связь с ними была утеряна.

Полк Калиновского подтвердил, что командир батальона "Волат" с позывным "Брестом" погиб. Еще несколько бойцов пропали без вести, их разыскивают. На тот момент было известно только о пленении Яна Джурбейко по прозвищу "Тромбли". По оценкам независимых медиа, уже 7 беларусов погибли, сражаясь на стороне Украины.

О гибели белорусских добровольцев говорил и Лукашенко.

"Еще один факт: буквально несколько дней тому назад (вы знаете, там был батальон, сейчас полк "iмя" Калиновского в Украине из наших беглых и прочих, но их как было 67 или сколько, так и осталось, но батальон не звучит - полк, время пришло) попали под обстрел российской артиллерии… начался бой - и "цякаць" вместе с украинцами. Наших несколько десятков там беглых и украинцев 20 человек из полка Калиновского там остались", - заявил Лукашенко, выступая на протокольном собрании накануне Дня независимости.