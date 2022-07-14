Евросоюз осудил ракетный удар по Виннице

Нарушения и преступления, совершенные российскими войсками и их политическим руководством в Украине, не могут остаться безнаказанными, говорится в заявлении Евросоюза в связи с ракетным ударом по Виннице, который повлек значительные человеческие жертвы.

"Европейский Союз как нельзя более строго осуждает неизбирательные обстрелы гражданских объектов-больниц, медучреждений, школ и хранилищ, которые продолжаются. Зверство в Виннице - это последний из ряда жестоких нападений на гражданское население и гражданскую инфраструктуру", – говорится в заявлении главы Европейского союза Жозепа Борреля и европейского комиссара по кризисному регулированию Янеша Ленарчича.

"Вооруженные силы России и аффилированные с ними группировки оставляют за собой кровавый след по всей Украине. Уже убиты тысячи гражданских. Это варварское поведение России, которая полностью попирает международное гуманитарное право, должно немедленно прекратиться", - отмечают Боррель и Ленарчич.

"Все ответственные за эти зверства будут привлечены к ответственности за свои действия в соответствии с международным правом. ЕС поддерживает все усилия по обеспечению ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права", – также сказано в заявлении.

В результате российского ракетного удара по Виннице 14 июля повреждено более 50 зданий различного назначения и более 40 автомобилей, передает УНИАН.

По последним данным, погибли 22 человека (из них трое детей), а около 115 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, из них госпитализированы 52 человека (34 - в тяжелом состоянии включая трех детей). Правоохранители получили 42 заявления о без вести пропавших людях.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

На 15 июля в Виннице и области объявлен день траура по погибшим в результате вражеского ракетного удара.