Последнее обновление: 04.07.2022 17:03

На острове Змеиный поднят украинский флаг

На острове Змеиный поднят украинский флаг, заявила пресс-секретарь оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

"Территория возвращена под юрисдикцию Украины", - сообщила Гуменюк.

Информацию подтвердила Госпогранслужба Украины.

Российские военные 30 июня покинули остров Змеиный, который держали под контролем с начала войны. ВСУ заявили, что российские военные эвакуировались с острова, не выдержав украинского обстрела. В российском минобороны утверждали, что покинули остров в качестве "жеста доброй воли".

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