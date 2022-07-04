На острове Змеиный поднят украинский флаг, заявила пресс-секретарь оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

"Территория возвращена под юрисдикцию Украины", - сообщила Гуменюк.

Информацию подтвердила Госпогранслужба Украины.

Российские военные 30 июня покинули остров Змеиный, который держали под контролем с начала войны. ВСУ заявили, что российские военные эвакуировались с острова, не выдержав украинского обстрела. В российском минобороны утверждали, что покинули остров в качестве "жеста доброй воли".