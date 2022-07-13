Последнее обновление: 13.07.2022 13:13

Германия откажется от российских угля и нефти

Германия прекратит закупать российский уголь с 1 августа, нефть — с 31 декабря, заявил заместитель министра финансов ФРГ Йорг Кукис, сообщает Reuters.

«Через несколько недель мы перестанем использовать российский уголь», — сказал он на Сиднейском энергетическом форуме, организованном совместно правительством Австралии и Международным энергетическим агентством.

По его словам, ранее Россия поставляла в Германию 40% угля и 40% нефти.

«Всем, кто знаком с историей нефтепровода «Дружба», который уже был инструментом советской империи над Восточной Европой, избавиться от этой зависимости — дело не тривиальное, а то, чего мы добьемся за несколько месяцев», — заявил Кукис. сказал.

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