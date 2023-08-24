Компания из ФРГ поставляла в РФ станки для производства снайперских винтовок

В аэропорту Франкфурта во вторник был задержан Улли С., бывший глава компании из Баден-Вюртемберга, которая в нарушение санкций поставляла в Россию станки для производства снайперских винтовок, пишет Der Spiegel.

Ордер выдал федеральный генпрокурор Германии Петер Франк.

По данным Der Spiegel, в 2015 году Улли С. вопреки санкциям подписал с россиянами контракты на поставки высокоточных станков на 2 млн евро. В 2016 году компания провела в России обучающие тренинги по работе на этих станках.

Улли С. обвиняется в нарушении нескольких законов ФРГ, в частности, о контроле над оружием, предназначенным для ведения войны, сообщает Der Spiegel. Адвокат не ответил на запрос журналистов о комментарии.