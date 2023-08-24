Глава МИД Германии разочарована эффектом санкций на Россию

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала недостаточную эффективность санкций против РФ.
Слова Бербок цитируются в книге журналиста Штефана Ламби "Чрезвычайная ситуация. Управление во время войны", сообщают немецкие медиа.
По ее словам, "экономические санкции должны иметь экономический эффект, но это не так" в случае с Россией, ведь "логика демократических стран не действует в автократических странах".
"Мы обнаружили, что с помощью рациональных решений, рациональных мер, которые согласовывают между собой цивилизованные правительства, эту войну завершить не удастся", – сказала Бербок.
Сообщалось, что санкции Евросоюза против России будут усиливаться со временем и будут иметь все большее долгосрочное влияние на экономику РФ.