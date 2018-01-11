Последнее обновление: 11.01.2018 16:56

Глава МИД ФРГ предлагает поэтапную отмену антироссийских санкций

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль предложил поэтапно отменять санкции против России при длительном перемирии в Донбассе. Идею об одномоментной отмене всех санкций против России только в случае стопроцентного выполнения минских договоренностей он назвал "оторванной от реальности".

Габриэль пояснил, что отменять санкции поэтапно целесообразно, потому что они вводились также поэтапно.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейский союз не нашел достаточных оснований для отмены санкций против России.

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