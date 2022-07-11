Гепрокуратура Украины арестовала активы российской компании на 2 млрд грн

В Винницкой области арестованы активы российской компании, которая занимается изготовлением бытовой химии. Об этом сообщает офис Генпрокуратуры.

При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора наложены аресты на активы предприятия в Винницкой области, которое занимается изготовлением бытовой химии.

"Установлено, что менеджмент винницкого предприятия во время военного положения пытался скрыть от национализации продукцию, действуя в интересах российских владельцев. Не имея для этого законных оснований, они хотели вывезти ее, используя символику Красного Креста", говорится в сообщении.