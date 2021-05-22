Украина продлила санкции против российских СМИ и IT-компаний

Указом Владимира Зеленского введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, продлевающее режим санкций против физических и юридических лиц, в том числе против ряда российских телеканалов и IT-компаний.

Текст указа и два соответствующих списка опубликованы в пятницу, 21 мая, на сайте президента Украины, передает DW.

Как следует из прилагаемого списка физлиц, бессрочные санкции распространяются на Сергея Аксенова, совмещающего посты главы республики и главы правительства аннексированного Россией Крыма, руководителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Всего в списке 674 физлица.

Кроме того, в санкционном списке 138 юрлиц, среди них российские телеканалы НТВ, Первый канал, "Звезда", Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), ТНТ, информационное агентство "Россия сегодня", газета "Московский комсомолец", а также ряд СМИ, расположенных и работающих на территории аннексированного Крыма. Санкции против них продлены на три года.

На три года продлеваются санкции против таких российских IT-компаний, как "Яндекс", "Лаборатория Касперского", "Киви" и другие.

В сентябре 2015 года Украина ввела санкции в отношении ряда физических и юридических лиц (в основном из России) в ответ на российскую аннексию украинского полуострова Крым и вмешательство Москвы в события на востоке Украины, где пророссийские сепаратисты установили контроль над рядом районов Донецкой и Луганской областей.

В 2018 году президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций в отношении российских граждан и компаний. Впоследствии санкции продлевались в 2019 и 2020 годах.