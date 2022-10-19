Последнее обновление: 19.10.2022 18:15

Зеленский подписал указы о санкциях против бизнесменов и компаний РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении санкций в отношении российских бизнесменов и компаний.

"Сегодня президент Украины подписал два указа о введении в действие санкций, принятых Советом нацбезопасности и обороны. Это была очень большая, сложная и кропотливая работа. После того, как сегодня, думаю, будет публикация этих санкций, там неожиданные фамилии олигархов РФ и очень большое количество компаний, предприятий и т.д.", - заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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