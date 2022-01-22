Украина ввела санкции против 24 российских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях против ряда компаний РФ, подписав в пятницу соответствующий указ.

Согласно документу, опубликованному на сайте президента, в санкционном списке в том числе «Ленпромтранспроект», «Геоземстрой», акционерное общество «Страховая бизнес группа», сообщает ТАСС.

В список также попали государственное автономное учреждение города Севастополя «Центр развития туризма», фонд проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие», федеральное государственное предприятие «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации», холдинговая компания «Трансстрой».

Всего в списке 24 компании, которые причастны к «незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив», организации пассажирского железнодорожного сообщения Крыма с территорией России и «причинению вреда национальному культурному наследию на территории Севастополя».

Также Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против кипрской компании Biscone Limited, миноритарного акционера АО «Украинские энергетические машины» (ранее - «Турбоатом», Харьков). Решением СНБО в отношении Biscone Limited применены такие меры, как блокировка активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, а также остановка исполнения экономических и финансовых обязательств.

Санкции введены сроком на три года. Компании Biscone Limited принадлежит 5,9% акций «Украинских энергетических машин».