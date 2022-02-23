Рада проголосовала за санкции против признавших Л/ДНР депутатов Гоcдумы РФ

Верховная рада Украины проголосовала за санкции в отношении депутатов Гоcдумы, голосовавших за признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Соответствующее постановление "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в среду поддержало большинство депутатов, передает ТАСС.

Рада аргументировала свое решение тем, что решение депутатов Госдумы "нацелено на угрозу национальной безопасности Украины, а также ее территориальной целостности", а депутаты "имеют непосредственное отношение к лоббированию интересов" РФ "на территории Украины, включая оккупации части территории Украины".

Санкции вводятся на 10 лет против 351 депутата Госдумы. Это решение теперь должен утвердить Совет по нацбезопасности и обороны, заседание которого состоится в среду.