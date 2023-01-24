Украина ввела санкции против российских священников

Украина вводит санкции против 22 граждан России, "которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику", заявил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Среди попавших под санкции 21 представитель РПЦ и один представитель христиан веры евангельской (пятидесятник), включая представителя Русской православной церкви при Всемирном Совете Церквей Михаила Гундяева (племянник патриарха Кирилла), руководителя Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Романа Багдасарова, его зама Александра Ганьжина (архимандрит Алексий), и.о. руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Владимира Легойды и т.д.