Минэнерго РБ сообщило о 95% готовности второго блока БелАЭС

Министр энергетики Виктор Каранкевич на пресс-конференции оценил готовность второго блока БелАЭС в 95%, уточнив, что в ближайшие дни будет получено разрешение Госатомнадзора на загрузку ядерного топлива.

«С момента включения первого энергоблока БелАЭС в объединенную энергосистему выработано 5,7 млрд. кВтч электроэнергии. Это в 2,5 раз больше, чем годовой объем потребления электроэнергии нефтехимическим комплексом страны. Ежедневно первый энергоблок атомной станции вырабатывает порядка 28 млн. кВтч электроэнергии, что составляет 22% от общего объема ее производства в стране», - сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на слова министра.

Он также сказал, что по итогам 2021 года общий объем потребления электроэнергии в Беларуси вырастет на 5,6 % и превысит 40 млрд. кВтч.