Мнения украинцев о вступлении в НАТО разделились почти поровну

Мнения украинцев о вступлении в НАТО разделились практически поровну. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения "Омнибус", проведенного 13-18 мая Киевским международным институтом социологии.

За последние несколько месяцев в рамках переговоров с россией обсуждается вопрос, что, возможно, Украина откажется или отложит вступление в НАТО, но при этом получит гарантии безопасности от ведущих государств мира. Респондентам задавали вопрос, насколько в таких условиях будет приемлем отказ Украины от вступления в НАТО, пишет Укринформ.

42% опрошенных считают, что в нынешних условиях может быть приемлемо вместо НАТО получить гарантии безопасности от таких государств, как США, Великобритания, Германия, Франция. В то же время, 39% продолжают настаивать, что только вступление в НАТО сможет обеспечить безопасность Украины и поэтому отказываться от этого нельзя.

При этом 19% респондентов либо не определились с мнением, либо вообще не согласились ни с одним из этих утверждений.

В то же время готовность к отказу от НАТО и получению гарантий безопасности растет с запада Украины на восток – с 35% до 50%. Вместе с тем, с 46% до 25% респондентов становится меньше тех, кто настаивает на курсе на вступление в НАТО.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров. В нем приняли участие 2 тысячи респондентов в возрасте 18 лет и старше, которые на момент опроса проживали в Украине (в пределах, контролируемых властями до 24 февраля). В выборку не включались жители Крыма, Севастополя, ОРДЛО, а также граждане, выехавшие за границу после 24 февраля.

Обычно статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала бы 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5 % – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%. В условиях войны добавляется определенное систематическое отклонение, но при этом результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения.