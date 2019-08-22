Более 40% украинцев считают вступление в НАТО лучшей гарантией безопасности

Почти 41% украинцев считают вступление в НАТО лучшим вариантом обеспечения безопасности Украины. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Согласно данным опроса, вступление в НАТО поддерживают 40,9% респондентов, 35,9% видят гарантию безопасности во внеблоковом статусе, а 7,4% - в военном союзе с Россией и другими странами СНГ.

Социологи напоминают, что в апреле 2012 г. только 13% граждан видели во вступлении в НАТО лучший вариант безопасности, 31% украинцев предпочитали военный союз с Россией и странами СНГ и еще 31% - внеблоковый статус. Однако после 2014 года общественное мнение радикально изменилась. В последующие годы вступление в НАТО поддерживали 40-46% граждан, военный союз с Россией и другими странами СНГ - 5-7%, а сторонниками внеблокового статуса Украины оставались 21-28%.

К перспективе вступления Украины в НАТО преимущественно положительно относятся в Западном регионе (66% - за вступление в НАТО и 17% - за внеблоковый статус) и в Центральном (соответственно 52,5% и 26%). Другая ситуация в Южном регионе (за вступление в НАТО 15%, 13% - за военный союз с Россией, а большинство - 64% - за внеблоковый статус) и в Восточном (за вступление в НАТО 24%, 11% - за военный союз с Россией, большинство - 42% - за внеблоковый статус). В возрастном разрезе больше всего поддерживают членство Украины в НАТО как гарантию безопасности в возрастной группе 18-29 лет - 54% и только 22% - за внеблоковый статус. В то же время те, кому за 60, преимущественно выступают за внеблоковый статус (40%), а 31% поддерживают членство Украины в НАТО.

Общенациональное исследование общественного мнения населения Украины было проведено Фондом "Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 августа 2019 года. Опрос проводился в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, контролируемых Украины.

Всего было опрошено 2040 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.