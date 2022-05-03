США разрешили сделки с Gazprom Germania до конца сентября

Министерство финансов США разрешило сделки с участием компании Gazprom Germania GmbH до 30 сентября 2022 года, следует из опубликованной на сайте ведомства генеральной лицензии.

Это же касается любых юридических лиц, в которых Gazprom Germania принадлежит доля 50% и более, передает РБК.

«Все транзакции, связанные с Gazprom Germania GmbH или любым юридическим лицом, в котором Gazprom Germania GmbH владеет прямо или косвенно 50% или более <...>, разрешены до 00:01 по восточному времени 30 сентября 2022 года», — говорится в ней.

В начале апреля «Газпром» прекратил свое участие в Gazprom Germania и отозвал своих представителей из органов управления. Компания также потребовала от бывшей «дочки» отказаться от товарных знаков «Газпрома», в том числе в названиях и символике, «чтобы избежать дальнейшего отождествления их деятельности с российской компанией.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Gazprom Germania перейдет под управление Федерального сетевого агентства до 30 сентября. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Берлин ищет покупателя для бывшей «дочки» «Газпрома». При этом власти не исключают национализацию Gazprom Germania, однако это будет крайними мерами, сообщал Bloomberg.