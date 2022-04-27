Китайский производитель дронов приостанавливает бизнес в России и Украине

Китайская компания DJI Technology Co Ltd, специализирующаяся на производстве беспилотников, заявила о временной приостановке бизнеса в России и Украине.

Это первая крупная фирма из КНР, решившая прекратить продажу своих товаров в России после начала войны в Украине, передает BBC.

Хотя многие западные компании ушли из России в знак протеста против агрессии, китайские фирмы до сих пор не спешили сворачивать там свой бизнес, беря пример с властей КНР, которые воздерживаются от прямой критики Москвы.

Между тем, украинская сторона обвиняет крупнейшего в мире производителя беспилотников в пособничестве России, которая с помощью дронов китайского производства ведет разведку в военных целях.

В компании признали, что в сети имеются видео, из которых можно сделать вывод, что продукцией DJI пользуются российские военные. Представитель фирмы заявил, что после продажи они не могут контролировать применение своих дронов.