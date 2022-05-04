Американская Emerson решила уйти из РФ

Американская инжиниринговая корпорация Emerson решила выйти из российского бизнеса в связи с ситуацией на Украине, говорится в сообщении Emerson.

"В рамках этого выхода мы изучаем стратегические варианты продажи "Метрана", нашей дочерней производственной компании в России. Мы стремимся к упорядоченной передаче этих активов и будем поддерживать наших сотрудников", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что компания прекратила все новые инвестиции в Россию во исполнение санкций, передает Интерфакс.

Как сообщалось, в 2004 году Emerson Electric Co. приобрела 44% акций АО "Промышленная группа "Метран", ведущего российского производителя средств автоматизации технологических процессов, в 2009 году - стала его единственным владельцем.

В 2015 году Emerson открыла в Челябинске офисно-производственный комплекс стоимостью $40 млн и заявила о намерении построить вторую очередь. На новую площадку вместе с производственными линиями переехала ПГ "Метран". В 2016 году на заводе в Челябинске была введена в эксплуатацию производственная линия, позволившая локализовать в России выпуск измерительных контроллеров ControlWave Micro. В 2018 году запущено производство кориолисовых расходомеров и соленоидных клапанов.

Выручка АО "Промышленная группа "Метран" по итогам 2021 года составила 6,472 млрд рублей (в 2020 году - 5,566 млрд рублей), чистая прибыль - 1,306 млрд рублей (357,25 млн рублей), свидетельствует отчетность АО.

У АО есть обособленное подразделение в Санкт-Петербурге, представительства в Иркутской области, Пермском крае, а также дочернее АО "Метран-Экспорт" в Челябинске.

Emerson занимается автоматизацией производства, технологических процессов и систем распределения в химической, нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, энергетической, водоочистной, пищевой и других отраслях.