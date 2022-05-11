EPAM рассматривает продажу или ликвидацию активов в РФ

Разработчик программного обеспечения EPAM Systems Inc. рассматривает различные варианты стратегии в отношении своих российских активов, включая их потенциальную продажу или ликвидацию, говорится в отчете компании.

В апреле EPAM сообщил о решении прекратить деятельность в России из-за военной агрессии в Украине. Как говорится в отчете EPAM, компания рассчитывает завершить этот процесс до конца второго квартала 2022 года, передает Интерфакс.

Компания также ожидает, что во втором квартале 2022 года она может понести дополнительные значительные расходы, связанные с прекращением своей деятельности в России, включая (но не ограничиваясь этим) расходы на реструктуризацию и убытки от продажи.

На фоне сворачивания деятельности в РФ компания значительно снизила долгосрочный прогноз движения денежных средств по операциям в России, говорится в отчете.

В первом квартале EPAM зафиксировал обесценение основных средств в РФ в размере $15,1 млн, от операционного лизинга - $3,8 млн, гудвилла - $0,7 млн. Эти расходы на обесценение активов включены в состав коммерческих, общехозяйственных и административных расходов в финансовой отчетности, уточняет компания.

Компания по-прежнему планирует продолжить работу в Беларуси. Значительное количество сотрудников EPAM из России и Беларуси уже переехало в другие страны, и компания ожидает релокации еще значительно большего сотрудников из этих государств.

В первом квартале коммерческие, общие и административные расходы EPAM составили $237,3 млн, что на 74% больше, чем за тот же период 2021 года. В том числе расходы, связанные с релокацией сотрудников, составили $18,7 млн.