PGNiG сообщила о решении «Газпрома» остановить поставки газа Польше

Польская энергетическая компания PGNiG получила письмо от «Газпрома», в котором говорится о полной приостановке поставок по Ямальскому контракту.

«В настоящее время все поставки потребителям осуществляются в соответствии с их спросом. Компании контролируют ситуацию и готовятся к различным сценариям», — говорится в сообщении.

PGNIG сочла решение «Газпрома» нарушением контракта и заявила о намерении предъявить претензии в адрес российской компании, передает Interia.

Соглашение PGNiG с «Газпромом» истекает в конце 2022 года. В начале февраля Варшава сообщила, что PGNiG не собирается заключать новый долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставки российского газа.

Ранее о том, что Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту, сообщали портал Onet и агентство Bloomberg. Тем не менее в «Газпроме» не подтвердили эту информацию и напомнили, что у Польши остался один день для оплаты за газ, передает РБК.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский 26 апреля заявил, что Варшава отказывается платить за поставки газа из России рублями и готова ко всем возможным рискам. Он добавил, что Польша может даже самостоятельно отключиться от подачи газа «в любой момент».

В этот же день МИД Польши ввел санкции против российских кампаний, в том числе против «Газпрома», НОВАТЭКа и Novatek Green Energy.