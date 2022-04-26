Польша сообщила об остановке Россией поставок газа

Россия остановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту, сообщает портал Onet со ссылкой на источники в правительственных кругах и данные энергетической компании PGNiG.

Источники Onet подтвердили информацию о значительном сокращении поставок газа, а затем об их остановке. Россия не уведомила Польшу о причинах остановки поставок.

Соглашение PGNiG с «Газпромом» истекает в конце 2022 года. В начале февраля польская сторона сообщила, что PGNiG не собирается заключать новый долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставки газа в Польшу.

По данным портала, в министерстве по вопросам климата создали кризисный штаб. Согласно неофициальным данным, в пятницу, 22 апреля, истек срок оплаты за газ в российских рублях. В тот же день в PGNiG заявили, что в связи с угрозой остановки поставок российского газа ситуация находится на постоянном контроле, передает РБК.

«Мы рассматриваем различные сценарии и готовы к ним. Благодаря реализации правительственной стратегии диверсификации источников поставки газа PGNiG готова к импорту газа от разных поставщиков», — подчеркнули в компании.

Ранее 26 апреля уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский объявил, что Польша отказывается платить рублями за российский газ.

«Учитывая все возможные риски, мы к ним готовы», — заверил он, выступая на Европейском экономическом конгрессе в Катовице. Наимский добавил, что Польша готова к прекращению поставок российского газа и даже может самостоятельно отключиться от подачи газа «в любой момент».

Ранее МИД Польши ввел санкции против российских кампаний, в том числе против «Газпрома», «Новатэка» и Novatek Green Energy.