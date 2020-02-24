Польская PGNiG ждет решения арбитража по спору с «Газпромом» в конце марта

Польский энергетический концерн PGNiG ожидает, что решение по спору с «Газпромом» о цене на газ, которое рассматривается в Стокгольмском арбитражном суде, будет принято в конце марта.

Об этом в понедельник сообщил председатель правления компании Ежи Квечиньский, передает ТАСС.

«У нас есть информация, что решение будет принято в марте. Мы ориентируемся на то, что, как обычно в таких ситуациях, [решение] будет передано в конце марта», - сказал он.

В польской компании рассчитывают на выигрыш по спору и получение компенсаций. При этом ранее Квечиньский признал, что решение суда еще не будет означать получения выплат.

Польша потребляет более 15 млрд кубометров газа в год. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное импортирует. Главный поставщик газа в Польшу - «Газпром», на основании долгосрочного контракта с которым страна может ежегодно приобретать 10,2 млрд кубометров газа.

В 2012 году стороны договорились о снижении цен на газ на 10%. В 2015 году PGNiG подала на «Газпром» в арбитражный суд в Стокгольме, так как, по мнению Варшавы, стоимость газа в действующем соглашении завышена и не соответствует ситуации на европейском энергетическом рынке.