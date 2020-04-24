Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.

По версии Варшавы, российская компания продолжает злоупотреблять монопольным положением на рынке, передает РБК.

«Газпром» не выполнил окончательное решение Арбитражного суда в Стокгольме по делу PGNiG. В приговоре, вынесенном 30 марта 2020 года, было предписано изменить формулу ценообразования для определения цены поставок в рамках Ямальского контракта. Несмотря на это, «Газпром» не уважает решение, вынесенное в результате многолетнего спора в арбитраже, и продолжает выставлять счета на основании устаревшей формулы ценообразования», — говорится в заявлении.

PGNiG обратился к «Газпрому» с требованием пересчитать цены на газ, поставленный в последние недели, однако не получил ответа из Москвы. «Это является грубым нарушением условий Ямальского контракта, поскольку на момент объявления решения арбитражного трибунала новая формула ценообразования автоматически стала частью контракта», — утверждают в польской компании.

PGNiG утверждает, что это свидетельствует о продолжающемся злоупотреблении «Газпромом» своим монопольным положением на рынке. В связи с этим Варшава может вновь обратиться в антиконкурентную комиссию ЕК.

Ямальский контракт, подписанный в 1996 году, был рассчитан до 2022 года с возможностью продления. В 2012 году «Газпром» и PGNiG подписали дополнительное соглашение к данному контракту, изменяющее ценовые условия. В PGNiG тогда указывали, что в итоге цена на российский газ снизится более чем на 10%.

Однако позднее Варшава начала требовать новых скидок на газ. В 2016 году Польша обратилась в арбитраж, который вначале признал право PGNiG требовать такие скидки: в суде объяснили, что «Газпром» на протяжении многих лет отказывался менять цену и в результате поставляемый с Ямала газ оказался намного дороже газа на европейских рынках. Варшава сочла это своей победой в споре, но «Газпром» трактовал решение арбитража иначе.

По его версии, в снижении цены на газ суд Варшаве отказал, признав за ней только потенциальное право требовать скидки. «Арбитражный трибунал согласился с доводами ООО «Газпром экспорт» и полностью отказал PGNiG в изменении цены согласно требованию, заявленному этой компанией в ходе разбирательства», — заявляли в «Газпроме».

В марте 2020 года Стокгольмский арбитраж окончательно признал, что стоимость российского газа для Польши была завышенной, и ввел новую формулу ценообразования. С ее учетом «Газпром» должен был пересчитать стоимость поставок с 2014 года и вернуть Варшаве сумму переплаты. По утверждению PGNiG, «Газпром» обязан вернуть ей около $1,5 млрд.

Сам Ямальский контракт, который мог быть автоматически продлен после 2022 года, Польша решила разорвать. Решение о разрыве контракта компания анонсировала заранее, в ноябре 2019 года, до фактического отказа от поставок российского газа, в соответствии с условиями соглашения.