Последнее обновление: 25.02.2022 18:43

КМСЕ приостановил право представительства в нем России

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) приостановил право представительства в нем России в связи с серьезным нарушением статьи 3 устава – она обязывает своих членов "признавать принцип верховенства права" и гарантировать всем лицам, находящимся под его юрисдикцией, соблюдение прав человека и основных свобод.

По статье 8 устава в таком случае государство лишается права представительства в ПАСЕ, КМСЕ и других органах. При этом КМСЕ может предложить государству выйти из Совета Европы, а в случае отказа – исключить его, передает BBC.

Решение вступило в силу немедленно из-за вооруженного нападения России на Украину, говорится в пресс-релизе СЕ. При этом Россия остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о правах человека.

Судья, избранный в Европейский суд по правам человека от Российской Федерации, также остается членом суда, и жалобы, поданные против Российской Федерации, будут по-прежнему рассматриваться судом и принимать решения.

Приостановление членства – не окончательная мера, а временная, оставляющая открытыми каналы связи.

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