Последнее обновление: 16.02.2022 12:56

Постпред РФ в ЕС: Войны в Европе редко начинаются в среду

Россия, вопреки сообщениям западных СМИ, не нападет на Украину 16 февраля, заявил постпред при ЕС Владимир Чижов немецкой газете Welt, добавив, что «войны в Европе редко начинаются в среду».

«Могу вас заверить: что касается России, нападения в эту среду не будет», — сказал дипломат. Эскалации не будет «и на следующей неделе, и через неделю, и в следующем месяце», подчеркнул он, передает РБК.

О том, что предполагаемое российское вторжение на Украину может начаться 16 февраля, со ссылкой на источники сообщала Politico. Один из собеседников газеты рассказал, что эту дату озвучил своим европейским коллегам президент США Джо Байден. О возможном нападении в среду писали и другие СМИ, например Spiegel.

Официальные лица стран Запада, в отличие от СМИ, точных дат вторжения не называют, но говорят, что оно может начаться в любой момент.

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