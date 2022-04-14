Последнее обновление: 14.04.2022 17:33

Украина и Россия провели четвертый обмен пленными

В четверг, 14 апреля, Украина и Россия провели четвертый обмен пленными, в результате которого освобождены 22 военных и 8 гражданских Украины.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает УНИАН.

"По приказу президента Зеленского сегодня состоялся очередной, четвертый, обмен военнопленными. Обменяно 5 офицеров и 17 военнослужащих рядового состава", - сообщила она.

"Всего сегодня домой едут 30 наших граждан", - уточнила она.

Первый полноценный обмен военнопленными состоялся 24 марта - Украина вернула 10 военнослужащих в обмен на 10 российских военных. В РФ вернулись 11 гражданских моряков, которых спасли с затопленного судна возле Одессы. В результате этого обмена домой вернулись 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир".

1 апреля стало известно о втором обмене пленными: Украине удалось вернуть 86 военнослужащих, из которых 15 – женщины.

Третий обмен пленными состоялся 9 апреля - освободили 12 военных и 14 гражданских.

Ранее по теме


<Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование