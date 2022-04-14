Последнее обновление: 14.04.2022 08:49

Украина сообщила о поражении флагманского крейсера РФ в Черном море

В среду, 13 апреля, двумя ракетами "Нептун" поражен российский крейсер "Москва", сообщил председатель Одесской ОГА Максим Марченко.

"Подтвердили, что ракетный крейсер "Москва" сегодня ушел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! Стоящие на страже Черного моря ракеты "Нептун" нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения", - сообщил в среду вечером Марченко.

Спустя некоторое время, Минобороны РФ подтвердило пожар на крейсере, назвав иные причины его возникновения.

"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж эвакуирован. Причины пожара устанавливаются", - говорится в сообщении ведомства.

Минобороны РФ не уточнило причины возникновения пожара, как и текущее местонахождение подбитого крейсера.

Корабль вооружен в том числе противокорабельными ракетами «Базальт» («Вулкан»), зенитными ракетными комплексами «Форт» и «Оса», установками «АК-130» и «АК-630».

Водоизмещение крейсера «Москва» составляет 9,8–1,3 тыс. т. Он может развивать скорость до 32 узлов и преодолевать расстояние до 7 тыс. миль. Экипаж состоит из 680 человек.

Ранее по теме


<Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование