Минобороны РФ утверждает, что крейсер «Москва» «сохраняет плавучесть»

Крейсер «Москва» «сохраняет плавучесть», возгорание на нем локализовано, сообщило Минобороны РФ.

Сейчас на крейсере «Москва» нет открытого горения, взрывы боеприпасов прекращены. «Принимаются меры по буксировке крейсера в порт», — говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что основное ракетное вооружение не было повреждено. Экипаж был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота ВМС России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в курсе инцидента с крейсером «Москва», ему доложено о произошедшем.

Вчера вечером Украина сообщила, что две ракеты Нептун настигли свою цель – крейсер «Москва».