Кремль отказался обменивать Медведчука на украинских военнопленных

В Кремле не видят возможности обмена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука на пленных украинских военнослужащих, поскольку он не гражданин РФ и не имеет отношения к военному вторжению РФ в Украину.

"Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом и удовольствием заговорили разные деятели в Киеве, то Медведчук не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации", - добавил он.

Песков также сказал, что в Москве будут следить за судьбой Медведчука. "Мы, несомненно, будем следить за судьбой Виктора Медведчука, к чему, кстати, призываем и европейских политиков, которые так пекутся о свободе слова, говорят о невозможности преследования человека по политическим мотивам", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "это та самая ситуация и здесь уместно ожидать, что они (европейцы) будут останавливать представителей киевского режима от преследований человека за его политические взгляды".

"Все, что случилось с Медведчуком, это яркая иллюстрация того, что на деле из себя представляет киевский режим", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков также заявил, что Медведчук выступал за мир, если бы его позиция была принята на вооружение властями в Киеве, военного вторжения РФ в Украину не было бы.

"Если бы в свое время эти его идеи и идеи его партии учитывались или легли в основу государственной политики Украины, то никакой военной операции не было бы", - утверждает представитель Кремля.

Песков не стал отвечать на вопрос, что будут делать в Москве, если Медведчук обратится к российской стороне за помощью. "На сегодняшний момент я сказал все, что я мог сказать по этой теме", - сказал он.