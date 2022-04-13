Последнее обновление: 13.04.2022 11:00

Байден: Путин воюет с идеей украинства - это геноцид

Президент США Джо Байден впервые употребил применительно к действиям российских военных в Украине слово "геноцид", еще неделю назад он оперировал лишь термином "военные преступления".

Однако в среду американский президент дважды прибег к слову "геноцид". В первый раз - представляя новые регуляционные правила в Айове Байден сказал американцам, что "геноцид", осуществляемый диктатором в другой стране, не должен бить по их кошельку, передает BBC.

Когда журналисты переспросили Байдена об этой фразе, он объяснил: "я назвал это геноцидом, потому что становится все яснее, что Путин пытается стереть с лица земли саму идею бытия украинцем".

По словам Байдена, к этому выводу его привели свидетельства военных преступлений и гибели мирных жителей в оккупированных и осаждаемых украинских городах. Он уточнил, что решение о том, можно ли юридически квалифицировать происходящее как геноцид, должны принимать юристы.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова Байдена в "Твиттере". "Называть вещи своими именами - очень важно в противостоянии со злом", - написал он.

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