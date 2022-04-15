Последнее обновление: 15.04.2022 16:35

Экс-депутат Госдумы РФ: С крейсера «Москва» спаcлись лишь 58 моряков

С крейсера "Москва", подбитого и утонувшего в Черном море, спаслись 58 моряков, сообщил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Команда крейсера насчитывает 510 человек. Минобороны РФ утверждало, что команда флагманского крейсера была эвакуирована.

Кроме того, российские СМИ пишут, что командующий черноморским флотом РФ адмирал Игорь Осипов арестован, а такой "ущерб столь важному кораблю является ощутимым позором для ВМФ России и во многом поднимет боевой дух украинцев, поскольку на Донбассе надвигается более крупная битва".

Сегодня в Кремле заявили, что Путин не планирует ехать в Севастополь и проводить разбор полетов по поводу затонувшего крейсера стоимостью $750 млн., на борту которого могли быть ядерные боеголовки.

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