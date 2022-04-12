The Independent: Власти РФ переселяют депортированных украинцев в Сибирь

Незаконно депортированных украинцев отправляют в самые отдаленные и неблагоприятные регионы Российской Федерации: их вывозят в Сибирь, Чечню, на Дальний Восток и Северный Кавказ.

ОБ этом пишет The Independent со ссылкой на официальные документы Кремля.

Журналисты получили доступ к указу российских властей о принудительном переселении 95739 жителей Донецкой и Луганской областей. Некоторых из них отправили за 5500 миль (8850 километров) от дома.

"В указе отмечалось, что "с учетом ситуации, сложившейся в Украине", Российская Федерация "согласовывает распределение" граждан в "субъектов Российской Федерации" и попросила власти "обеспечить прием" 95 739 человек", — сказано в материале The Independent.

Для украинцев выделили 11 398 мест в Сибири, 7 218 — на Дальнем Востоке, 7 023 — на Северном Кавказе. В число других регионов, куда отправляют граждан Украины, входят Чечня, Ингушетия и Дагестан.

Напомним, 100 тысяч человек, о которых говорится в указе Кремля — это лишь часть принудительно депортированных украинцев. Как сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, с территории Луганской и Донецкой областей в РФ вывезли уже 700 тысяч граждан Украины.