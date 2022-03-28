ЕС сможет отказаться от российского газа в течение двух лет

Европейский Союз стремится уменьшить зависимость от российской энергетики, а не запретить ее полностью, и через два года выйдет на полную независимость от российских нефти, газа и угля.

Об этом Глава внешней политики Европейского Союза Жозеп Боррель заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia.

"Мы хотим уменьшить нашу зависимость от российского газа и нефти. Мы от них зависим, и теперь кажется, что Россия является ненадежным партнером, поэтому мы пытаемся диверсифицировать ресурсы, и Ближний Восток может сыграть большую роль", - сказал Боррель.

Боррель также отметил, что ЕС оказывает максимально возможную поддержку Украине" во время российской агрессии.

"Мы предоставляем оружие Украине, потому что она защищается… То, что Россия делает, это систематическое уничтожение без соблюдения прав человека. Это грубое нарушение прав человека и законы о правах, поэтому мы всегда будем помогать им защищаться", - заявил чиновник.