Последнее обновление: 31.10.2021 10:30

США и ФРГ обсудили меры по запрету России манипулировать поставками газа

Президент США Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель и вице-канцлер Германии Олаф Шольц обсудили совместные меры, лишающие Россию возможности «манипулировать» поставками газа.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает РБК.

«Президент Байден подчеркнул важность продолжения работы для реализации совместного соглашения США и Германии по поддержке Украины и энергетической безопасности Европы, чтобы Россия не смогла манипулировать поставками газа из вредных политических целей», — говорится в сообщении.

Кроме того, они обсудили ситуацию в Афганистане, в том числе продолжение оказания гуманитарной помощи. Байден также поблагодарил Германию за то, что она приняла 35 тыс. афганцев, переехавших в США, и поздравил Меркель с 16-летним руководством по вопросам общей безопасности США и ФРГ и в области трансатлантических отношений.

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