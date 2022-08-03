Канцлер ФРГ назвал "блефом Путина" историю с турбиной для "Северного потока"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что благодаря согласию Канады сделать исключение из санкций и передать турбину для "Северного потока" удалось продемонстрировать, что Россия использовала эти объяснения только как повод для сокращения поставок газа.

Шольц сказал, что считает неоправданной критику решения правительства Трюдо о возвращении турбины, отметив, что этот шаг лишил Путина повода оправдать сокращение поставок газа в Германию и другие страны Европы.

"Россия использовала газовую турбину только как повод для того, чтобы прекратить согласованный экспорт газа. Благодаря Джастину Трюдо мы смогли разоблачить блеф Путина. Мы никогда не верили, что он сократил поставки именно по техническим причинам… Теперь, когда турбина может быть поставлена, от России ожидают выполнения контрактных обязательств. И если Москва решит их не придерживаться, это уже будет очевидно для всего мира", - сказал канцлер в интервью канадскому Globe and Mail.

"Сейчас это уже известная методичка – Россия хотела прекратить поставки газа и обвинять в этом западные санкции", – добавил Шольц.

Он отметил, что согласие Канады пойти на исключение для этого шага – это мощный сигнал поддержки для Германии и Европы в целом, и он сыграет в пользу долгосрочной поддержки Украины. "Как бы ослабление Германии и Европы помогло Украине?", – спрашивает канцлер.

Олаф Шольц также сказал, что не верит, что Россия согласилась бы увеличить объемы поставок газа для Европы через украинскую газотранспортную систему.

Шольца спросили также, почему Германия до последнего полагалась на российский газ, в то время как Штаты годами предупреждали о том, что Путин может использовать эту зависимость. Канцлер ответил, что эта реальность длилась десятилетиями и было время, когда Москву, казалось, можно было считать конструктивным партнером.

"И все же: я не хочу возражать, что мы слишком долго и однобоко полагались на российские энергоресурсы. Сейчас мы оказались в другой реальности - и быстро приспосабливаемся к ней", - добавил Олаф Шольц.

Турбина "Северного потока", которую Канада согласилась передать Германии вопреки своим санкциям, через три недели все еще не попала на территории России, поскольку власти РФ отказываются её принимать.

В Кремле отрицают, что Россия сама своими действиями затрудняет возвращение турбины. "Газпром" заявил, что получил документацию по турбине, но у него "остаются вопросы" к документам.