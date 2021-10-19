Евросоюз ответил «нет» на газовый ультиматум России

Европейские чиновники отвергли одно из ключевых условий, которое выдвинула Россия, чтобы увеличить поставки газа в ЕС, на рынке которого цены взлетели до исторических максимумов.

Евросоюз не желает обсуждать заключение новых долгосрочных контрактов, в которых были бы прописаны дополнительные объемы газа, сообщил во вторник постпред РФ в Брюсселе Владимир Чижов.

«Ответ короткий - нет», - сообщил он на брифинге в Москве, добавив, что вместо новых договором «Газпромом» Еврокомиссия видит выход в ускоренном переходе к «зеленой» энергетике.

ЕК не может помешать странам-членам Евросоюза, которые вправе заключать контракты индивидуально, напомнил Чижов. Однако «они всячески отговаривают и говорят, что намного лучше покупать газ на спотовом рынке», утверждает он.

О том, что увеличить поставки газа в ЕС можно только по новым долгосрочным контрактам на прошлой неделе заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов, передает finanz.ru.

Ту же позицию озвучил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Мы не можем спешить на помощь только для того, чтобы компенсировать ошибки, которых мы не совершали», - заявил он в интервью Bloomberg. - Мы выполняем все наши контракты, все наши обязательства. Все это должно быть предметом дополнительных добровольных и взаимовыгодных соглашений».

Источники Bloomberg, близкие к Кремлю и «Газпрому» утверждают, что Россия вряд ли нарастит поставки до тех пор, пока Евросоюз не выдаст одобрения для работы газопровода «Северный поток-2». Сейчас заявку на его сертификацию рассматривает Федеральное сетевое агентство Германии, и решение ожидается не раньше января, после чего свою «визу» должна поставить еще и Еврокомиссия.

После долгих лет напряженности в отношениях с Европой российские чиновники не хотят делать одолжений, не получив чего-либо взамен - например, твердых гарантий того, что новому трубопроводу будет разрешено работать, утверждают источники Bloomberg.

Поставки по Nord Stream 2 позволят избежать прокачки дополнительного газа через Украину, напоминают они.

«Газпром» начал сокращать поставки в Евросоюз еще летом, когда наступил сезон наполнения хранилищ, а собственные ПХГ в Германии оставил пустыми больше чем на половину.

С октября компания на 20% сократила транзит через Украину и втрое - через Польшу, по трубопроводу «Ямал-Европа». На ноябрь «Газпром» оставил тот же режим прокачки, забронировав только треть польского маршрута и отказавшись выкупать дополнительные мощности украинской ГТС.

На середину октября поставки российского газа в ЕС упали почти на четверть год к году.