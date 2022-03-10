Последнее обновление: 10.03.2022 21:43

Власти Беларуси разрешили перевозку российских ракет по железной дороге

Власти Беларуси разрешили транспортировку российских ракет по своей железной дороге, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

При этом, условия перевозки не соответствуют никаким правилам безопасности, что чревато взрывами с многочисленными жертвами.

В частности, в полуоткрытых вагонах без соответствующей маркировки перевозятся главные части ракет "Точка-У, реактивные снаряды РСЗО "Град", реактивные снаряды "Смерч", квазибалистические и крылатые ракеты для "Искандеров" и др.

Следует отметить, что в сети уже опубликованы фото-свидетельства перевозки ракет в вагонах для сыпучих грузов.

В СНБО указывают, что помимо угрозы самопроизвольной детонации, существует и «реальная угроза "рельсовой войны" на железнодорожной инфраструктуре со стороны белорусских патриотов, оппозиционных действующей власти».

В этих условиях работники локомотивных бригад массово отказываются работать, сообщает УНИАН.

"Белорусское общество должно требовать от властей запрета передвижения по территории СБ воинских эшелонов с техникой. Те, кто перевозят российские боеприпасы, также становятся участниками преступления", - отметили в ЦПД

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