Два белоруса получили тяжелые ранения от ракет, выпущенных с территории Беларуси

Двое граждан Беларуси минувшей ночью получили серьезные ожоги после того, как с территории Беларуси был нанесен ракетный удар по украинского населенному пункту Коростеню.

Об этом сообщила Светлана Тихановская, передает УНИАН.

«Сегодня ночью в бомбардировке российскими войсками украинского Коростеня погиб мирный человек, ещё у двоих – ожоги, несовместимые с жизнью. Двое из этих жертв – беларусы. Вдумайтесь: сегодня ночью в беларусов летели ракеты с территории Беларуси. И теперь наши земляки в больнице борются за жизнь, которую у них отбирает режим", - заявила Тихановская.

"Эта трагедия показывает всю сущность отношения Лукашенко к народу. Он готов платить жизнями беларусов, защищая интересы Кремля. Не Беларуси. Не беларусов. А вообще другой страны", - подчеркнула она.