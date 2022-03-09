В Беларуси задержаны не менее 8 «рельсовых партизан» с начала войны в Украине

С начала военного вторжения российских войск в Украину в Беларуси задержаны не менее 8 «рельсовых партизан», сообщают правозащитники.

Задержанных подозревают в нарушении графика движения поездов, перевозящих российскую военную технику и оружие, через повреждения железнодорожной инфраструктуры в Беларуси.

Известны задержания в Витебске, Светлогорске, Осиповичах, Столбцах, Жодино.

Как сообщают соцмедиа, из-за так называемой «рельсовой войны» и кибератак на инфраструктуру Белорусской железной дороги в Беларусь больше не перегоняются организованные воинские эшелоны с техникой и боеприпасами российских войск.

Задержанных обвиняют в подготовке теракта и грозят до 15 лет лишения свободы.