Офис Зеленского: Прямой угрозы вторжения с белорусской стороны на территорию Украины нет

На текущий момент прямой угрозы вторжения военных сил Беларуси на территорию Украины нет, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

“Пока что угрозы с белорусской стороны относительно прямого вторжения, то есть вовлечения их в наземную операцию, нет”, - заявил Подоляк.

Он отметил, что не стоит преувеличивать риск, который есть с белорусской стороны, поскольку периодически появляется информация о активизации и мобилизации, передает УНН.

"Но когда ты проверяешь информацию - на сегодня нет мобилизации в том объеме, который достаточен для того, чтобы Беларусь приняла участие в боевых действиях. То есть, по крайней мере на сегодня Беларусь не принимает участия. И на сегодня у нас нет информации о том, что она готова принять участие в боевых действиях на стороне Российской Федерации. Это официальная информация", - добавил Подоляк.