Разведка Украины утверждает, что белорусские военные летчики наносят удары по Украине

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список личного состава бригады армейской авиации, который совершает боевые вылеты с аэродрома Республики Беларусь “Лида” для нанесения ударов по мирному населению и инфраструктуре в Украине.

"Данные лица уже могут считать себя "летчиками-залетчиками"! Все, долетались,"уважаемые"! Мы уже работаем над вашим поиском! Вы сполна ответите за каждую слезинку нашего народа", - говорится в сообщении ГУР.

Также в управлении разведки заявили, что используют хэштег "оккупантыРФ" не ошибочно, хоть и речь идет о белорусских военных летчиках, "ведь государства Беларусь не существует. Это уже все одна орда РФ".