Лукашенко подтверждает успехи ВС Украины

Лукашенко заявил, что белорусской армии предстоит изучить опыт проведения «военной операции» в Украине, сообщив при этом, что Украина начала восстанавливать контроль над отдельными участками границы с Беларусью.

"Нашей армии надо развиваться с учетом современного опыта ведения военных действий. Я хочу от вас услышать ваше мнение по ситуации в Украине и чему учит этот опыт нас. На сегодняшний день мы уже видим особенности проведения военной операции в Украине. Мы имеем информацию о продолжении наращивания численности и характере действий группировок войск у западных границ нашей Беларуси", - заявил Лукашенко на совещании с руководством Министерства обороны.

Он сообщил, что со стороны Украины «наблюдается восстановление охраны и прикрытия отдельных участков границы».

"Нам еще предстоит обобщить и изучить опыт ведения боевых действий в целом за весь период операции в Украине. От этого никуда не денешься. Но некоторые меры мы должны принимать уже сегодня", - добавил он.