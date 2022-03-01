Лукашенко: Войск РБ в Украине нет – ВС Украины: уже 3-й день фиксируем ВС Беларуси на Черниговщине

Беларусь и далее не планирует участвовать в спецоперации в Украине, заявил Лукашенко, отметив, что даже американцы признают, что не видят участия Вооруженных Сил Беларуси во войне с Украиной.

"Более того, мы не видим, чтобы белорусская армия готовилась к участию в этой операции. Это в ответ на заявления наших беглых мерзавцев, которые развернули кампанию по всей Беларуси, что завтра эти, эти, эти части будут введены на территорию Украины. Никаких мною решений не принималось. И без моего решения эти части не могут быть выведены даже из казармы" – заявил Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба оперативного командования «Север», присутствие белорусских войск в Черниговской области фиксируют уже третий день. Идентифицируют их по маркировке в виде 0 (белого круга на технике). Также в командовании добавили, что у белорусов слабый боевой дух, и они не желают воевать против украинцев.

В сети появились видео с проходом белорусской техники через украинское село. На видео зафиксирована военная техника, которая используется только в ВС Беларуси.