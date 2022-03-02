Последнее обновление: 02.03.2022 23:20

Офис Зеленского: Есть сигналы об участии белорусских войск в войне против Украины

Есть отдельные сигналы о якобы участии белорусских войск в военных действиях на территории Украины, но таких сигналов недостаточно, чтобы официально утверждать на уровне Офиса президента Украины о таком участии Беларуси в войне.

Об этом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сказал во время телемарафона.

"Идет проверка. Сейчас мы не можем сказать точно, наверняка, железно об участии белорусских подразделений, по крайней мере, на уровне подразделений, а не отдельных лиц, отдельных групп об участии Беларуси в боевых действиях против Украины", - подчеркнул Арестович.

При этом он заявил, что территория Беларуси используется Россией для авиации, запуска ракет.

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