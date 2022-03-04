Генпрокуратура РБ возбудила новое дело против Светланы Тихановской

Генпрокуратура Беларуси возбудила новое уголовное дело в отношении Светланы Тихановской по ч.3 ст.361 УК РБ.

«…подозреваемая, действуя с иными неустановленными лицами, не позднее 2 марта 2022 года записала и разместила на площадках видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram видеоролик с публичными призывами к совершению акта терроризма и диверсии, измене государству, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», - говорится в сообщении.