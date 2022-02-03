Представители Виктора Бабарико подали в ООН жалобу о нарушении его прав

Представители признанного политзаключенным участника президентских выборов в Беларуси Виктора Бабарико подали жалобу в Комитет по правам человека ООН (КПЧ) с просьбой признать нарушение его прав и обязать Минск освободить его, аннулировать судимость, вернуть изъятое имущество и выплатить компенсацию.

По словам адвоката Дмитрия Лаевского, в жалобе указывается на нарушение прав бывшего главы "Белгазпромбанка" по Международному пакту о гражданских и политических правах: прав на свободу, на выражение мнения, на участие в государственных делах и целого ряда других - в общей сложности речь идет о нарушении 11 зафиксированных в указанном пакте прав, передает DW.

"Наша цель - чтобы была поставлена правовая точка. Выводы КПЧ никто не может оспорить, это высший орган, - подчеркнул Лаевский. - Если к моменту решения В. Бабарико будет еще в колонии, то решение КПЧ - сильнейший правовой аргумент в иных процессах, направленных на освобождение".

6 июля 2021 года Верховный суд Беларуси приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Бабарико не признал своей вины. Позднее его этапировали в исправительную колонию в Новополоцке.