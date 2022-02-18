Последнее обновление: 18.02.2022 13:33

Сыну Бабарико продлили содержание под стражей на 2 месяца

Белорусские власти продлили сыну Виктора Бабарико срок содержания под стражей ещё на 2 месяца, сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

Эдуард Бабарико будет до 14 апреля находится в СИЗО, если это решение не будет отменено.

Ранее, сыну Виктора Бабарико предъявили новые обвинения в разжигании вражды и организации массовых беспорядков, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Статус Эдуарда Бабарико по уголовному делу, связанному с предполагаемым уклонением от уплаты налогов остается неизвестным.

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