Уголовное дело на философа Мацкевича передано в Минский городской суд

Прокуратура города Минска направила в Минский городской суд уголовное дело в отношении Владимира Мацкевича, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

Мацкевича обвиняют в создании экстремистского формирования, коим власти признали платформу «Сход».

«…он с августа 2020 года по 4 августа 2021 года создал и руководил экстремистским формированием путем объединения группы граждан (ч.1 ст.361-1 УК РБ)», - говорится в сообщении.

«… обвиняемый совместно с иными лицами … изготавливал и размещал в Telegram-каналах, странице в Facebook и платформе «Сход» материалы, которые содержали заведомо ложные сведения о политическом, экономическом, социальном, военном, международном положении Республики Беларусь, а также негативную оценку представителей власти в связи с исполнением ими служебных обязанностей».

Помимо этого, утверждают в прокуратуре, Мацкевич «организовывал деятельность по планированию, подготовке и совершению действий экстремистского характера членами формирования и иными лицами», а также «модерировал указанные ресурсы, контролировал их информационное наполнение экстремистскими материалами».

Кроме этого, философ Мацкевич 25 октября 2020 года на территории Минска «принимал активное участие» в акции протеста (ч.1 ст.342 УК), а 7 мая создал и разместил на YouTube-канале видеозапись с оскорблением в адрес Лукашенко (ч.1 ст.368 УК).